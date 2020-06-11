Какие смартфоны первыми получат Android 11?
Вчера Google выпустила первую бета-версию Android 11. Пока что новая версия фирменной ОС компании доступна только для смартфонов Google Pixel, но, как сообщается, в скором времени обновления получат и другие смартфоны.
Кто будет первым?
Компания Oppo сегодня объявила, что в ближайшее время обновлены будут Oppo Find X2 и Find X2 Pro - последние доступные флагманские устройства бренда. Конечно, вряд ли в первой же бета-версии появятся все новые функции, фишки и возможности Android 11, на это указывает и опыт предыдущих лет. Тот же самый опыт, кстати, говорит о том, что поначалу не стоит ожидать слишком стабильной работы. Но оно и понятно - всё-таки это не релиз.
В любом случае, те, для кого обновления действительно очень важны всегда покупают смартфоны Pixel. Всё потому что процесс апдейта на них несоизмеримо проще, а нвоые версии Android часто работают сильно стабильнее. Если вы уже владеете смартфоном от Google и хотите поставить Android 11, вам будет достаточно просто перейти по ссылке и записаться в участники программы.
Список поддерживаемых на данный момент смартфонов:
- Pixel 2
- Pixel 2 XL
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
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Источник: GSMArena
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