Какие смартфоны первыми получат Android 11?

985

Вчера Google выпустила первую бета-версию Android 11. Пока что новая версия фирменной ОС компании доступна только для смартфонов Google Pixel, но, как сообщается, в скором времени обновления получат и другие смартфоны.

Кто будет первым?

Компания Oppo сегодня объявила, что в ближайшее время обновлены будут Oppo Find X2 и Find X2 Pro - последние доступные флагманские устройства бренда. Конечно, вряд ли в первой же бета-версии появятся все новые функции, фишки и возможности Android 11, на это указывает и опыт предыдущих лет. Тот же самый опыт, кстати, говорит о том, что поначалу не стоит ожидать слишком стабильной работы. Но оно и понятно - всё-таки это не релиз.

В любом случае, те, для кого обновления действительно очень важны всегда покупают смартфоны Pixel. Всё потому что процесс апдейта на них несоизмеримо проще, а нвоые версии Android часто работают сильно стабильнее. Если вы уже владеете смартфоном от Google и хотите поставить Android 11, вам будет достаточно просто перейти по ссылке и записаться в участники программы.

Список поддерживаемых на данный момент смартфонов:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL﻿

Похожие новости:

Google Pixel 4a и Google Pixel 5 задерживаются

У Pixel всё хорошо: Google побила собственный рекорд?﻿

Google Pixel 5 сватают новый чип от Qualcomm

Источник: GSMArena