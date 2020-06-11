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Какие смартфоны первыми получат Android 11?

11.06.2020 985 3

Вчера Google выпустила первую бета-версию Android 11. Пока что новая версия фирменной ОС компании доступна только для смартфонов Google Pixel, но, как сообщается, в скором времени обновления получат и другие смартфоны.

 

Кто будет первым?

Find x2

Компания Oppo сегодня объявила, что в ближайшее время обновлены будут Oppo Find X2 и Find X2 Pro - последние доступные флагманские устройства бренда. Конечно, вряд ли в первой же бета-версии появятся все новые функции, фишки и возможности Android 11, на это указывает и опыт предыдущих лет. Тот же самый опыт, кстати, говорит о том, что поначалу не стоит ожидать слишком стабильной работы. Но оно и понятно - всё-таки это не релиз.

 

Android 11

 

В любом случае, те, для кого обновления действительно очень важны всегда покупают смартфоны Pixel. Всё потому что процесс апдейта на них несоизмеримо проще, а нвоые версии Android часто работают сильно стабильнее. Если вы уже владеете смартфоном от Google и хотите поставить Android 11, вам будет достаточно просто перейти по ссылке и записаться в участники программы. 

 

Список поддерживаемых на данный момент смартфонов:

  • Pixel 2
  • Pixel 2 XL
  • Pixel 3
  • Pixel 3 XL
  • Pixel 3a
  • Pixel 3a XL
  • Pixel 4
  • Pixel 4 XL﻿

 

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Источник: GSMArena

Google Pixel Android Android 11 Oppo Oppo Find X2
Автор: elders0n Дата публикации: 11.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Video Fan 0
добрый день! слово новые версии андроид допушена граматическая ощибка поправьте пожалуйста.
11.06.2020 09:50
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Максим 0
Ржу нимАгу, кто указывает, человек который написал оЩибка
11.06.2020 09:55
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Евгений Харчишин 0
За кликбейт твердая пять. У меня все
11.06.2020 08:53
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Какие смартфоны первыми получат Android 11?