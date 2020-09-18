Какой смартфон за год обесценился на 91%

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Android-смартфоны теряют в цене быстрее всего. В аутсайдерах модели OnePlus

Думаю, что у каждого в окружении найдется вполне нормальный человек, который готов не доедать и влезать в кредит, но только бы обладать новеньким флагманом. Конечно, это же не престижно ходить с устаревшим барахлом? Пусть он и работает по-прежнему хорошо.

Нужно же выглядеть круто и не позорить фамилию. Нельзя же отставать от моды? А еще всегда можно продать б/у телефон и купить новый. Чем престижнее марка и дороже мобильник, тем больше шансов выручить за подержанный смартфон больше денег.

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Отчасти это утверждение верно. Меньше всего в цене теряют премиальные смартфоны. Так, по данным компании Decluttr, которая занимается ремонтом и выкупом б/у устройств, за год меньше всего теряют в цене iPhone. Например, за первые полгода с момента старта продаж iPhone XS и iPhone XS Max потеряли от первоначальной цены 43% и 42% соответственно. Тогда как OnePlus 7 Pro за 6 месяцев обесценился на 63%.

По оценке специалистов, за первые полгода смартфоны стоимостью $900 и больше теряют в цене в среднем 51% своей первоначальной цены. В случае с гаджетами с ценником от $700 до $899 этот показатель составляет 56%. Смартфоны же с ценниками до $700 обесцениваются на 64%. В среднем вышло, что премиальные устройства за первые 6 месяцев теряют в цене 58%, модели среднего уровня — 65% и бюджетники — 66%.

Значительно меньше от первоначальной стоимости теряют смартфоны Apple. Так, за год они обесцениваются на 51%, а спустя два года — до 67%. Тогда как у устройств Samsung эти показатели составили 67% и 80% соответственно. Не менее стремительно обесцениваются и модели Google. За год они теряют цене 69%, а за два года — 83%. Если говорить о смартфонах Huawei, то они обесцениваются на 70% и 81% соответственно.

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А аутсайдерами стали мобильники OnePlus. За год они теряют 72% от первоначальной стоимости, а через два года — 83%. Больше всего проседание в цене было зафиксировано за OnePlus 5, который по истечении года обесценился на 91%.

Шанс выручить наибольшее количество средств есть у тех, кто решится продать такие б/у модели: iPhone 7, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Google Pixel XL, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR.

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Источник: phonearena