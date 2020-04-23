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Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной»

23.04.2020 304 0

Компания решила, что линейке Xiaomi Mi 10 не хватает младшей версии и готовится представить 27 апреля Xiaomi Mi 10 Youth Edition. В уже привычной для себя манере Xiaomi подогревает интерес публики к новинке, постепенно раскрывает детали о ней. Сегодня было решено уделить максимум внимания камере Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

 

Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной» – фото 1

 

Вице-президент компании выложил в сеть официальный постер новинки с акцентом на камеру. Он подтвердил, что лайт-версия предложит современную камеру с 50-кратным зумом. И Xiaomi не была бы собой, если бы не сказала, что она «нагнет» конкурентов и «качество зума будет лучше, чем у ведущих флагманов».

 

А чтобы заявления не были голословными, компания даже выложила примеры фоточек, созданных на камеру Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Правда, спешить делать выводы о фотовозможностях смартфона по ним, явно не стоит.

 

Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной» – фото 2

 

Что касается характеристик самой камеры то она должна получить 48 Мп модуль и широкоугольный датчик с углом обзора 120 градусов, а также будет 2 Мп камера для макросъемки.

 

Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной» – фото 3

 

Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной» – фото 4

 

Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной» – фото 5

 

Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной» – фото 6

 

Xiaomi Mi 10 Youth Edition приписывают AMOLED-экран диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+, чип Snapdragon 765G или Dimensity 800/1000, фронталку на 16-мегапикселей и модуль NFC. На глобальном рынке смартфон будет известен как Xiaomi Mi 10 Lite, его продажи стартуют в мае с ценником от 349 евро.

 

Источник: gizmochina

Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.04.2020

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Камера у Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет «удивительной»