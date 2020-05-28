Краш-тест: фрукты и овощи против Redmi 10X

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Краш-тесты смартфонов давно превратились из развлечений энтузиастов в часть пиар-кампаний производителей. Они не гнушаются устраивать тесты своим устройствам, чтобы в выгодном свете показать свою продукцию. Замечена за такими развлечениями и компания Xiaomi, которая не только швыряла свои смартфоны с высоты, но и использовала их в качестве скейтборда.

Проверка корпуса на прочность





В случае с Redmi 10X 5G компания пошла дальше и устроила расстрел новинки. А в качестве снарядов было решено использовать овощи и фрукты, которые «бомбардировали» смартфон на скорости 50 км/ч. Стояла цель эффектно показать выносливость корпуса новинки. Компания верит, что такой способ проверки на прочность должен вдохновить пользователей и заставит поверить в надежность Redmi X10 5G. На роль «бронежилета» от полета овощей и фруктов новинка сгодится. Посмотреть сам ролик вы сможете, перейдя по этой ссылке.

Характеристики





Напомним, что серия Redmi 10X дебютировала два дня назад и в нее вошли три модели: две с поддержкой 5G и одна в версии 4G. Redmi 10X 4G стал вариацией Redmi Note 9 для рынка Китая, а Redmi X10 5G абсолютно другой аппарат. В его активе чип Dimensity 820, батарейка емкостью 4520 мАч с 22,5-ваттной зарядкой, 6,57-дюймовый экран разрешением FullHD+, фронталка на 16 Мп и тройная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Redmi 10X Pro 5G отличается быстрой 33 Вт зарядкой, селфи-камерой на 20 Мп, конфигурациями памяти и четверной камерой с 3-кратным оптическим зумом.

Источник: twitter