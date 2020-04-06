LG готовится к анонсу нового смартфона 15 мая

23

Модельный ряд LG переживает очередную трансформацию. Падение спроса на смартфоны привело к тому, что компания вынуждена была пустить под нож одну из флагманских линеек. Предпочтение было отдано серии V, в рамках которой будут и дальше выходить флагманы. А вот развитие семейства G было решено прекратить. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

А еще компания вспомнила о серии Chocolate, развитие которой было прекращено десять лет назад. Ожидается, что в рамках возрожденной линейки будут выходить устройства среднего уровня и акцент будет сделан на 5G. Пришло сообщение, что анонс первого устройства обновленного семейства состоится 15 мая. Чуть позже к нему присоединится и вторая модель в рамках серии Chocolate. Какие коммерческие имена они получат, не сообщается.

Есть предсказания, что один из смартфонов получит чип Snapdragon 765G, обладающий восемью процессорными ядрами с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. Ему приписывают аккумулятор на 4000 мАч, квадрокамеру с главным датчиком на 48 Мп и дисплей диагональю 6,7-6,9 дюйма. Ожидается, что ценник на смартфон может быть в диапазоне от $688 до $810.

Источники: cnmo, gizmochina