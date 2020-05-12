LG создает «крылатый» смартфон

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LG пытается нащупать выигрышную для себя стратегию на рынке смартфонов. Действовать решено в направлении нейминга новинок и максимум внимания уделить их дизайну. В рамках этой обновленной тактики вышел LG Velvet, который в целом получился интересным, но, как всегда, подвел ценник.

Теперь же в недрах LG создают новый любопытный мобильник с кодовым именем Wing (крыло). Его фишка — необычный форм-фактор, который напоминает букву Т. Его оснастят вращающимся дисплеем диагональю 6,8 дюйма, который в горизонтальной ориентации будет открывать доступ к другому 4-дюймовому экрану квадратной формы. Сама идея вращающегося дисплея не нова и в свое время Nokia экспериментировала с подобным экраном. Например, Nokia N93.

Как это будет все реализовано LG на практике и какой функционал получит дополнительная матрица, достоверно неизвестно. Есть лишь предположение, что на второй экран будет выводиться виртуальная клавиатура, а также различные инструменты, которые могут пригодиться для работы с контентом на основном экране. Например, для редактирования видео и фото, а также на втором экране могут отображаться комментарии, которые публикуются под роликами в YouTube.

По данным издания ET News, LG находится на стадии разработки Wing и его выход стоит ждать не ранее второй половины нынешнего года. В его основу может лечь чип из 700 серии Snapdragon, а на тыльной стороне установят многомодульную камеру с главным 64 Мп датчиком.

Источник: etnews