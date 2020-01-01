Лучшие мобильные процессоры 2019 года по версии AnTuTu

1128

Разработчики бенчмарка AnTuTu на регулярной основе публикуют свои рейтинги самых производительных мобильных устройств. На этот раз они решили раздать свои награды самым лучшим, про их мнению, мобильным платформам 2019 года выпуска.

Среди тенденций, которые произошли по итогам прошедшего года, обращает на себя внимание продолжающийся рост мощности устройств во всех ценовых сегментах, а также ставка на 5G. Еще одно событие прошедшего года — MediaTek вернулась в игру в сегменте флагманских аппаратных платформ.

Лучшим в номинации «наивысшая производительность» признан чип Snapdragon 855 Plus. Призы за инновации получили однокристальные системы Kirin 990 5G, Exynos 980, Snapdragon 765G и MediaTek Dimensity 1000L. Похоже, что признать эти чипы новаторскими позволила поддержка сетей пятого поколения. Экономически эффективными признаны процессоры Kirin 810 и Helio G90T.

Что касается рейтинга самых производительных Android-устройств, то на данный момент на сайте бенчмарка указано, что лидирует ASUS ROG Phone 2 с результатом 496662 балла, на втором месте расположился OnePlus 7T и замыкает тройку лучших OnePlus 7T Pro.

Источники: gizchina, antutu