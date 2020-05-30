McLaren решил отменить сотрудничество с OnePlus

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Многие производители смартфонов отличаются своей любовью к выпуску ограниченных версии своих устройств. Например, специальная версия Vivo X21, приуроченная к чемпионату мира по футболу 2018 года. Или же версия Huawei Mate 10, созданная совместно с усилиями Porsche. Привычку выпускать лимитированную версию одного из смартфонов каждый год имели также и OnePlus – в этом им помогал производитель автомобилей класса люкс McLaren. Однако уже некоторое время ходили слухи, что сотрудничество в скором времени прекратится.

Слухи были правдивы: представитель McLaren подтвердил, что нового смартфона OnePlus McLaren Edition можно не ждать.

Недавно производитель автомобилей убрал логотип OnePlus со страницы партнеров на своем официальном сайте, в результате чего появились предположения об отмене специальных версий OnePlus. Известное техно-издание Android Authority запросило официальный ответ от McLaren и получило однозначный ответ:

«Наше партнерство с OnePlus, между двумя культовыми и инновационными брендами, недавно подошедшее к своему плановому завершению, стало весьма успешным. С момента начала этого партнерства в 2018 году OnePlus являлся для нас ценным партнером, и мы желаем им всего наилучшего и надеемся на сотрудничество в будущем».

Напомним, что за период сотрудничества успели выйти два смартфона - OnePlus 6T McLaren Edition в 2018 году и OnePlus 7T McLaren Edition в 2019.

На выставке CES 2020 китайский производитель продемонстрировал концепт OnePlus Concept One, в котором были использованы технологии McLaren для скрытия основной камеры на задней крышке, но этому устройству не суждено было выйти на рынок. Учитывая, что данный гаджет так и останется концептом, новых смартфонов от бренда с приставкой McLaren Edition можно не ждать. Возможно, уже сейчас OnePlus ищет себе новых партнеров.

Источник: androidauthority.com