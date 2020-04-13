Meizu 17 может получить тюнингованную версию под брендом Audi

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Китайские компании любят заниматься тюнингом и без того навороченных моделей. Особенно они предпочитают предлагать пользователям штучные вещи, которые созданы в содружестве с автомобильными брендами. За выпуском «автомобильных» люксовых флагманов замечены компании Huawei, Oppo и OnePlus, а теперь к ним примкнет и Meizu.









По крайней мере, в пользу этого говорит тизер, который появился на просторах сети благодаря ресурсу Slashleaks. Он обещает нам выход смартфона Meizu RS 17, который создан в содружестве со всемирно известным брендом Audi.





Чем люксовая версия будет отличаться от обычной, сведений нет. Можно предположить, что изменения коснутся дизайна тыльной крышки и интерфейс будет оформлен в соответствии с автомобильной тематикой.





Напомним, что премьера Meizu 17 состоится уже в ближайшую среду, 15 апреля. Ему приписывают чипсет Snapdragon 865, модем Snapdragon X55, AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц, 8/12 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256 Гб.





Емкость аккумулятора составит 4500 мАч и на тыльной стороне установят систему из четырех модулей с главным на 64-мегапикселя. Обещана быстрая 30-ваттная зарядка и стереодинамики.

Источник: mydrivers







