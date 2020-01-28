Motorola Razr вновь задерживается. Кто виноват в отложенном релизе?

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Всех, кто нацелился в числе первых приобрести Motorola Razr, сегодня ждало разочарование. Компания вновь вынуждена была отложить время старта продаж раскладушки. Теперь в официальном магазине компании и на веб-сайте оператора Verizon указано о том, что смартфон будет доступен для покупки с 18 февраля, а не с 6 февраля, как планировалось ранее.









И все бы ничего, да только выход Motorola Razr 2019 года откладывается не в первый раз. Первоначально устройство должно было добраться до прилавков магазинов к концу декабря 2019 года, однако компания отложила время выхода.





Что стало причиной переноса срока старта продаж, Motorola не озвучивает. Есть предположение, что спрос оказался неожиданно высоким и компания попросту не справляется с тем чтобы удовлетворить его на первых порах. Ей необходимо больше времени, чтобы подготовить достаточное количество смартфонов.





Возможно, Motorola попросту вновь не хватило времени, чтобы довести новинку до совершенства. Не исключено, что компания заранее предполагала, что у нее могут возникнуть определенные проблемы с запуском смартфона.





А вся эта эпопея с переносом сроков лишь повод показать, что Motorola делала все, чтобы выпустить продукт вовремя, но она не ожидала такого повышенного спроса на нее. Но все это лишь предположения, а истинную причину отложенного релиза знает только Motorola.





Источник: gizchina.com







