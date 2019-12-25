На Geekbench появились ключевые характеристики Samsung Galaxy M31

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Последние слухи указывают на то, что Samsung работает над преемником Galaxy M30. Судя по всему, Galaxy M31, имеющий кодовое название SM-M315, может поступить в продажу в первые месяцы 2020 года. Кроме примерной даты выхода, мы узнали некоторые ключевые характеристики смартфона благодаря его странице в Geekbench.

Улучшение или стагнация?

Согласно новой информации, Samsung SM-M315F будет работать на чипсете собственной разработки компании Exynos 9611, имеющим базовую частоту в 1,74 ГГц. Также в базе данных было указано, что в смартфон установят 6 Гб оперативной памяти, а прошивкой будет выступать One UI 2.0, прикрывающая Android 10. В одноядерном тесте аппарат набрал 348 баллов, а в многоядерном - 1214.





Конвейер продолжает работу

Также недавно стало известно, что индийское подразделение Samsung уже приступило к работе над смартфонами Galaxy M31 и Galaxy M11 (SM-M115F). Galaxy M31 может порадовать встроенным хранилищем данных объемом 64 ГБ, а M11 ожидаемо покажет более бюджетный объем хранилища – 32 ГБ.





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﻿Galaxy M30 показал себя очень живучим устройством – большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и экономичный процессор способствовал этому стечению обстоятельств. Скорее всего, южнокорейская компания сохранит такой объем батареи и в Galaxy M31. Дополнительно ожидается, что на M31 Samsung установит строенную основную камеру с главным объективом на 48 Мп.﻿

Источник: droidshout.com