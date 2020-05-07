Насколько Samsung Galaxy Z Flip популярен

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В этом году был представлен Samsung Galaxy Z Flip — смартфон не от мира сего с гибким дисплеем. Похоже, что концепция «большого экрана в компактном устройстве» зашла пользователям. Смартфон достаточно неплохо покупают.





Так, по итогам марта Samsung Galaxy Z Flip разошелся тиражом 230 тысяч единиц. И это на 56,1% больше, чем было продано этой модели в феврале. Не стоит также забывать, что в продажу Galaxy Z Flip поступил только в середине последнего зимнего месяца. Похоже, что нашлось немало тех, кто решил опробовать диковинную новинку и даже не против заплатить немало средств за возможность обладать чем-то новым.





А вот в случае с продажами серии Galaxy S20, у компании нет повода для гордости. Стоит отметить, что в этом году титульные флагманы Samsung продаются не так хорошо, как предшественники. Так, в США за неделю было продано 200 тысяч единиц устройств серии Galaxy S20 и это вдвое меньше тех объемов реализации, которые пришлись на серию Galaxy S10. А Samsung Galaxy S9 так и вовсе за неделю продавали по 500 тысяч единиц.





Многие склонны списывать неудачи серии Galaxy S20 на падение спроса на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, ведь нашлось же немало тех, кто выложил $1380 за новенький Samsung Galaxy Z Flip, который предлагает камеры и «железо» скромнее того же Galaxy S20 Ultra с аналогичным ценником.

Источник: sammobile







