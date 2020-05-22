Названо время выхода Asus Zenfone 7

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В прошлом году у Asus получилось создать продукт с оригинальным внешним видом — Zenfone 6. Своей почти безрамочной конструкцией дисплея смартфон был благодарен поворотной камере. Сама камера получилось неплохой, но звезд с неба не хватала и далеко не всем по вкусу пришлось решение с поворотным механизмом.

В этом году компания могла отказаться от экспериментов с дизайном, предпочтя более традиционный экстерьер для Zenfone 7. Ожидается, что флагман получит тонкорамочный дисплей с повышенной частотой обновления и круглым отверстием для фронтальной камеры. Дактилоскопический датчик должны встроить в экран.

Аппаратной основной Asus Zenfone 7 станет флагманский чип Snapdragon 865 и можно ждать в паре с ним 5G-модем. Флагман должен дебютировать в июле. Во второй летний месяц также могут устроить премьеру третьего поколения игрового смартфона — ROG Phone III.

Мобильник для геймеров должен предложить Snapdragon 865, систему жидкостного охлаждения, емкую батарейку и до 16 Гб оперативной памяти. Почти наверняка смартфон получит поддержку быстрой зарядки и целый набор фирменных аксессуаров.

Источник: mysmartprice