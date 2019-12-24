Названы самые продаваемые смартфоны в третьем квартале 2019 года

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iPhone XR — создан для того, чтобы быть относительно дешевым и массовым. Даже неизбежные компромиссы не стали на пути популярности этой модели, а наоборот поспособствовали ей. Она стала самой продаваемой по итогам третьего квартала нынешнего года и на ее долю приходится 3% рынка.





К такому выводу пришли аналитики компании Counterpoint Research. Начиная с 4 квартала прошлого года iPhone XR признается самым продаваемым смартфоном в мире.









Уже шесть месяцев удерживает вторую строчку Samsung Galaxy A10, который по итогам третьего квартала 2019 года отвоевал 2,6% доли рынка. На третьем месте оказался смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A50. Обращает на себя внимание успех компании Oppo на глобальном рынке, чьи три модели попали в топ-10 самых продаваемых мобильников: Oppo A9, Oppo A5s и Oppo A5.





На пятой строчке рейтинга оказался iPhone 11, а на седьмом — Galaxy A20. Замыкают хит-парад продаваемых смартфонов бюджетный Redmi 7A и флагман Huawei P30.





Аналитики отмечают, что пользователи все охотнее покупают доступные и среднего уровня устройства, в нынешнем рейтинге к таким моделям можно отнести 7 смартфонов. В топ-10 попали только три флагмана, тогда как годом ранее в числе популярных было 5 премиальных аппаратов.





В целом эксперты указывают на то, что продажи мобильных устройств в третьем квартале нынешнего года просели на 11% в годовом исчислении. Все большую популярность у пользователей набирают модели средней руки.





Источник: counterpointresearch.com