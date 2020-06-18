Новому Mi MIX быть! Вот только название всех удивит

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Почти каждый фанат Xiaomi должен ждать продолжение серии Mi MIX. В прошлом году китайская компания показала потрясающий Mi MIX Alpha с экраном, который покрывал почти весь корпус. Однако массовое производство концептуального смартфона так и не началось. Последним устройством линейки до сих пор остаётся Mi MIX 3 5G, но, если верить слухам, скоро ситуация может измениться.

Mi MIX 10

Конечно, логика подсказывает, что после Mi MIX 3 должен идти Mi MIX 4. Но... Это же Xiaomi, и согласно появившимся утечкам, продолжение линейки будет называться Mi MIX 10 и это даже оправдано.

Вернувшись чуть назад, 16 июня этого года Xiaomi в Китае провела мероприятие, на котором подробно рассказала о безопасности и конфиеденциальности, которые так ценят в компании. Исходя из степени важности, информация, доступная Xiaomi была разделена на 4 уровня – секретный, конфиденциальный, интернет и публичный. Зрители также увидели стенд с названиями продуктов бренда.

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Но вернёмся к Mi MIX 10. Известно, что в этом году всеми любимому бренду исполняется 10 лет, и в честь этого важного события уже были так названы Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Youth, Похоже, что новый Mi MIX последует примеру и будет называться Mi MIX 10.

К сожалению, никаких сведений о спецификациях на данный момент нет. Мы лишь можем предположить, что устройство оснастят 120 ГЦ OLED экраном и Snapdragon 865+.

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Источник: Weibo (на китайском)