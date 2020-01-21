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Nubia Red Magic 5G засветился на видео

21.01.2020 487 0

Настало время гонки за частоту обновления дисплеев. Еще не так давно мы удивлялись смартфонам, чьи экраны предлагали кадровую частоту 90 Гц или 120 Гц. А теперь готовимся встречать устройство, чья матрица имеет частоту обновления 144 Гц. Речь идет об игровом Nubia Red Magic 5G, чей анонс не за горами.

 

Nubia Red Magic 5G засветился на видео – фото 1


Глава Nubia Ни Фэй выложил в социальной сети Weibo видео, на котором демонстрируется новый смартфон. Но вот рассмотреть его в мельчайших подробностях не удастся. Аппарат облачен в защитный чехол, а ключевой акцент сделан на его игровых способностях и возможности выводить картинку на большой экран телевизора с минимальной задержкой.

 

Nubia Red Magic 5G засветился на видео


О будущем Nubia Red Magic 5G известно, что он получит чип Snapdragon 865, тройную основную камеру и аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Ожидается, что пользователи получат возможность в настройках выбрать один из четырех режимов работы дисплея: 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц и 144 Гц. Будут ли какие-то ограничения в части сценариев работы и разрешения экрана, неизвестно.

На данный момент Nubia не раскрывает время анонса Red Magic 5G. Скорее всего, премьера состоится в первом квартале нынешнего года.

 

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Источник: news.mydrivers.com



Nubia Red Magic 5G Nubia
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.01.2020

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Nubia Red Magic 5G засветился на видео