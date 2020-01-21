Nubia Red Magic 5G засветился на видео

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Настало время гонки за частоту обновления дисплеев. Еще не так давно мы удивлялись смартфонам, чьи экраны предлагали кадровую частоту 90 Гц или 120 Гц. А теперь готовимся встречать устройство, чья матрица имеет частоту обновления 144 Гц. Речь идет об игровом Nubia Red Magic 5G, чей анонс не за горами.









Глава Nubia Ни Фэй выложил в социальной сети Weibo видео, на котором демонстрируется новый смартфон. Но вот рассмотреть его в мельчайших подробностях не удастся. Аппарат облачен в защитный чехол, а ключевой акцент сделан на его игровых способностях и возможности выводить картинку на большой экран телевизора с минимальной задержкой.









О будущем Nubia Red Magic 5G известно, что он получит чип Snapdragon 865, тройную основную камеру и аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Ожидается, что пользователи получат возможность в настройках выбрать один из четырех режимов работы дисплея: 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц и 144 Гц. Будут ли какие-то ограничения в части сценариев работы и разрешения экрана, неизвестно.

На данный момент Nubia не раскрывает время анонса Red Magic 5G. Скорее всего, премьера состоится в первом квартале нынешнего года.





Источник: news.mydrivers.com







