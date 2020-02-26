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Объявлена дата презентации Realme 6 и Realme 6 Pro

26.02.2020 2291 4

Как бы Realme не расставляла акценты и не стремилась в премиум, для большинства поклонников компании ее основу составляют доступные смартфоны. В этом году она уже успела удивить анонсом флагмана Realme X50 Pro 5G, но без новинок не останется и бюджетный сегмент.

 

Сегодня глава компании Индии Мадхав Шет на своей странице в Twitter опубликовал постер, который извещает о предстоящей премьере Realme 6 и Realme 6 Pro. Официальная премьера состоится 5 марта, а продажи стартуют с 15 марта. Но уже с 26 февраля компания начнет прием предзаказов на новинки. Возможно, уже к старту продаж появится какая-то ясность с характеристиками, которые получат новинки.

 

Объявлена дата презентации Realme 6 и Realme 6 Pro – фото 1

 

На данном этапе известно, что смартфоны оснастят 6 камерами: двумя фронтальными и четырьмя на тыльной стороне. Для основной камеры выбрана комбинация из основного модуля на 64 Мп, широкоугольного сенсора и телеобъектива, а также датчика для макросъемки.

 

Объявлена дата презентации Realme 6 и Realme 6 Pro – фото 2

 

К преимуществам Pro-версии стоит отнести Ultra Smooth дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, а также быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Известно также, что в серию Realme 6 войдет еще один смартфон — Realme 6i. Его будет отличать емкая батарейка на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, тыльная квадрокамера с главным датчиком на 48 Мп, дисплей диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+ и поддержка Bluetooth 5.0. Дата релиза этой модели неизвестна.

 

 

Источник: 91mobiles

Realme 6 Realme 6 Pro Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Amir Mag
если хотя бы 730 снеп и ценник до 20000, то огонь
26.02.2020 10:21
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Максим Аведенко
Amir Mag, у них на 730 есть х2
26.02.2020 10:48
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Phostoxin
В 6ке будет helio g90. Орро заявляла это.
26.02.2020 11:49
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Вячеслав
Уверен цена будет ниже 20к рублей особенно с Китая. Брал на подарок 5pro 8/128. Телефон отличный.
26.02.2020 14:00
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Объявлена дата презентации Realme 6 и Realme 6 Pro