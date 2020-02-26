Объявлена дата презентации Realme 6 и Realme 6 Pro

2291

Как бы Realme не расставляла акценты и не стремилась в премиум, для большинства поклонников компании ее основу составляют доступные смартфоны. В этом году она уже успела удивить анонсом флагмана Realme X50 Pro 5G, но без новинок не останется и бюджетный сегмент.

Сегодня глава компании Индии Мадхав Шет на своей странице в Twitter опубликовал постер, который извещает о предстоящей премьере Realme 6 и Realme 6 Pro. Официальная премьера состоится 5 марта, а продажи стартуют с 15 марта. Но уже с 26 февраля компания начнет прием предзаказов на новинки. Возможно, уже к старту продаж появится какая-то ясность с характеристиками, которые получат новинки.

На данном этапе известно, что смартфоны оснастят 6 камерами: двумя фронтальными и четырьмя на тыльной стороне. Для основной камеры выбрана комбинация из основного модуля на 64 Мп, широкоугольного сенсора и телеобъектива, а также датчика для макросъемки.

К преимуществам Pro-версии стоит отнести Ultra Smooth дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, а также быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Известно также, что в серию Realme 6 войдет еще один смартфон — Realme 6i. Его будет отличать емкая батарейка на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, тыльная квадрокамера с главным датчиком на 48 Мп, дисплей диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+ и поддержка Bluetooth 5.0. Дата релиза этой модели неизвестна.

Источник: 91mobiles