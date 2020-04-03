Оцените новые TWS наушники Xiaomi True Air 2s за $51

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Компания Xiaomi сегодня пополнила портфолио продуктов новинкой — TWS-наушниками Xiaomi True Air 2s. Главной фишкой гарнитуры стоит назвать время автономной работы. На одном заряде они проработают до 5 часов, но благодаря зарядному кейсу продолжительность работы можно увеличить до 24 часов. Сам кейс можно зарядить как по проводу, так и без него благодаря поддержке технологии беспроводной зарядки Qi.

Производитель акцентирует внимание, что Xiaomi True Air 2s получили двухъядерный чип и технологию бинауральной синхронной передачи звука на оба наушника. В итоге достигается стабильность сигнала и низкая задержка звука, что, прежде всего, оценят геймеры.

Xiaomi True Air 2s обладают системой шумоподавления ENC, которая взаимодействует с 2 микрофонами. Она позволяет эффективно гасить окружающий шум во время разговоров и обеспечивает качество голосовых вызовов.

Кроме того, есть поддержка Bluetooth 5.0 и голосового помощника XiaoAI, который можно активировать простой голосовой командой. Он призван упростить процесс выполнения широкого спектра действий и задач, включая воспроизведение музыки, прослушивание уведомлений, использование навигационных карт с подсказками и т.д.

Xiaomi True Air 2s уже доступны для покупки в Китае по цене $51.

Источник: mydrivers