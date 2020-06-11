OnePlus 8 Pro вернули хайповую фишку

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В прошлом месяце стало известно, что камера OnePlus 8 Pro обладает «рентгеновским зрением». Сама фишка во время презентации особо не афишировалась и многие недоумевали, какими же возможностями обладает цветной фильтр, входящий в систему датчиков основной камеры. Уже позже пользователи обнаружили, что камера позволяет «видеть» сквозь пластик и ткань.





Рентген включили





После достаточно большой волны хайпа, OnePlus приняла решение «рентген» убрать. Сослались на нежелание нарушить чью-то конфиденциальность и выпустили обновление, которое лишило камеру OnePlus 8 Pro рентгеновского зрения. Правда, пообещав вернуть фичу после доработки.





Слово свое OnePlus сдержала и на днях выкатила обновление Oxygen OS 10.5.10, которое вновь принесло на смартфон фильтр фотохром. Но в этот раз камера не будет вторгаться в личное пространство и просвечивать одежду не сможет.





Oxygen OS 10.5.10





Помимо активации фильтра Photochrome, сам апдейт приносит с собой целый ряд улучшений. Так, производитель оптимизировал анимацию разблокировки и работу сенсора, поработали над улучшением энергопотребления и увеличением автономности работы, а также в сборку включен майский патч безопасности.

Источник: mspoweruser







