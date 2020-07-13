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OnePlus Buds должны стать идеальным компаньоном для OnePlus Nord

13.07.2020 380 0

Первыми об этом, как это часто и бывает, сообщили инсайдеры. А теперь и сама компания подтвердила, что 21 июля одновременно с премьерой среднеценового смартфона OnePlus Nord она покажет свои первые полностью беспроводные наушники Buds. Основной акцент производитель делает на том, что это будет TWS-гарнитура и она действительно лишена проводов. А еще обещан комфорт от эксплуатации и высококачественное звучание.

 

OnePlus Buds должны стать идеальным компаньоном для OnePlus Nord – фото 1

 

Что известно

 

Глава компании Пит Лау утверждает, что OnePlus Buds — это симбиоз качественного звука, простоты эксплуатации и стабильного Bluetooth-соединения. Естественно, в числе достоинств новинки назовут еще привлекательный ценник. О характеристиках OnePlus Buds ничего не известно. Зато есть информация, что они станут приятным дополнением для тех, кто оформит предзаказ на OnePlus Nord.

 

OnePlus Buds должны стать идеальным компаньоном для OnePlus Nord – фото 2

 

В очередной раз напомним, что через неделю компания намерена навести шороху на рынке, представив OnePlus Nord. Среди сильных его сторон производитель называет камеру, производительность и качество. А еще он получит фронталку с двумя датчиками, один из которых широкоугольный на 8 Мп с углом обзора 105 градусов.

 

Смартфон удостоился 90-герцового дисплея, чипа Snapdragon 765G, быстрой 30-ваттной зарядки, тройной тыльной камеры и до 12 Гб оперативной памяти.

 

Источник: tomsguide

OnePlus Buds OnePlus Nord
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.07.2020

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OnePlus Buds должны стать идеальным компаньоном для OnePlus Nord