OnePlus Buds должны стать идеальным компаньоном для OnePlus Nord

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Первыми об этом, как это часто и бывает, сообщили инсайдеры. А теперь и сама компания подтвердила, что 21 июля одновременно с премьерой среднеценового смартфона OnePlus Nord она покажет свои первые полностью беспроводные наушники Buds. Основной акцент производитель делает на том, что это будет TWS-гарнитура и она действительно лишена проводов. А еще обещан комфорт от эксплуатации и высококачественное звучание.

Что известно

Глава компании Пит Лау утверждает, что OnePlus Buds — это симбиоз качественного звука, простоты эксплуатации и стабильного Bluetooth-соединения. Естественно, в числе достоинств новинки назовут еще привлекательный ценник. О характеристиках OnePlus Buds ничего не известно. Зато есть информация, что они станут приятным дополнением для тех, кто оформит предзаказ на OnePlus Nord.

В очередной раз напомним, что через неделю компания намерена навести шороху на рынке, представив OnePlus Nord. Среди сильных его сторон производитель называет камеру, производительность и качество. А еще он получит фронталку с двумя датчиками, один из которых широкоугольный на 8 Мп с углом обзора 105 градусов.

Смартфон удостоился 90-герцового дисплея, чипа Snapdragon 765G, быстрой 30-ваттной зарядки, тройной тыльной камеры и до 12 Гб оперативной памяти.

Источник: tomsguide