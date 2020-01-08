OnePlus знает как замедлить старение аккумулятора

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У смартфонов OnePlus никогда не было особых проблем с автономностью. А еще компания славится своей проприетарной быстрой зарядкой, позволяющей восполнить ресурс батарейки за короткий срок. Но мало наращивать объем аккумулятора и мощность зарядки, важно еще сделать так, чтобы батарейка изнашивалась как можно медленнее.

Для того, чтобы замедлить процесс деградации аккумуляторов, специалисты OnePlus придумали технологию Optimized Charging или «оптимизированной зарядки». Ее анонс состоялся на выставке CES 2020, которая сейчас проходит в США. Это не ноу-хау и аналогичные разработки есть у ASUS, Apple и Tesla.

Как правило, зарядка происходит в ночное время и длительное подключение смартфона к сети не самым лучшим образом сказывается на сроке службы батарейки в перспективе. С новой технологией, оставив смартфон на зарядке на длительное время, его ресурс восполнится до 80% и затем произойдет блокировка подачи тока. Зарядка будет возобновлена за 100 минут до того, как сработает будильник и «доберет» оставшиеся 20% заряда.

Это умная технология, которая изучает повадки пользователя. В течение определенного времени она будет анализировать поведение пользователя в части зарядки смартфона. В итоге ее работа будет оптимизирована под график владельца устройства с учетом выходных дней и различных часовых поясов.

Новая функция станет частью прошивки OxygenOS и ее можно будет активировать в меню настроек, касающихся работы аккумулятора. На данном этапе опробовать Optimized Charging могут владельцы OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, которые являются участниками программы бета-тестирования новых сборок оболочки.





Источник: forums.oneplus.com







