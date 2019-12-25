Oppo похвасталась количеством предзаказов Reno 3 перед началом продаж

1363

Завтра, 26 декабря, компания Oppo собирается выпустить на рынок Китая свои новые смартфоны серии Oppo Reno3. На прошлой неделе компания предоставила возможность оформить предзаказ на новинки.

По данным материала от Gizmochina, на данный момент общее количество предзаказов Oppo Reno3 и его Pro-версии перевалило за 500.000 единиц. При этом компания подтвердила только варианты расцветки и запасы памяти, а не стоимость аппаратов.

Младшая модель будет поставляться с 8 Гб оперативной + 128 Гб постоянной памяти и 12 Гб оперативной + 128 Гб «постоянки» на борту, а старшая – 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ.

Утечки показывают, что в Reno3 будет установлен 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+. В свою очередь, Reno3 Pro 5G имеет Full HD+ изогнутый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Сердцем младшей модели будет выступать MediaTek Dimensity 1000L, в то время как в старшую модель производитель установит новый чип от Qualcomm, Snapdragon 765G.

Оба телефона оснащены аккумулятором емкостью 4025 мАч и поддерживают усовершенствованную быструю зарядку VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. Прошивкой будет выступать собственный графический интерфейс компании ColorOS 7, который будет «прикрывать» Android 10.

Согласно утечкам, базовая модель Reno3 Pro 5G будет стоить примерно 530 долларов США, а старшая версия - около 600 долларов США.

Источник: gizmochina.com