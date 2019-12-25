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Oppo похвасталась количеством предзаказов Reno 3 перед началом продаж

25.12.2019 1363 0

Завтра, 26 декабря, компания Oppo собирается выпустить на рынок Китая свои новые смартфоны серии Oppo Reno3. На прошлой неделе компания предоставила возможность оформить предзаказ на новинки.

 

Oppo похвасталась количеством предзаказов Reno 3 перед началом продаж

 

По данным материала от Gizmochina, на данный момент общее количество предзаказов Oppo Reno3 и его Pro-версии перевалило за 500.000 единиц. При этом компания подтвердила только варианты расцветки и запасы памяти, а не стоимость аппаратов.

 

Младшая модель будет поставляться с 8 Гб оперативной + 128 Гб постоянной памяти и 12 Гб оперативной + 128 Гб «постоянки» на борту, а старшая – 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ.

 

Oppo похвасталась количеством предзаказов Reno 3 перед началом продаж – фото 2

 

Утечки показывают, что в Reno3 будет установлен 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+. В свою очередь, Reno3 Pro 5G имеет Full HD+ изогнутый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Сердцем младшей модели будет выступать MediaTek Dimensity 1000L, в то время как в старшую модель производитель установит новый чип от Qualcomm, Snapdragon 765G.

 

Oppo похвасталась количеством предзаказов Reno 3 перед началом продаж – фото 3

 

Оба телефона оснащены аккумулятором емкостью 4025 мАч и поддерживают усовершенствованную быструю зарядку VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. Прошивкой будет выступать собственный графический интерфейс компании  ColorOS 7, который будет «прикрывать» Android 10.

 

Oppo похвасталась количеством предзаказов Reno 3 перед началом продаж – фото 4

 

Согласно утечкам, базовая модель Reno3 Pro 5G будет стоить примерно 530 долларов США, а старшая версия - около 600 долларов США.

 

Источник: gizmochina.com

Oppo Reno 3 Oppo
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 25.12.2019

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Oppo похвасталась количеством предзаказов Reno 3 перед началом продаж