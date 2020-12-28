Открыта регистрация на бета-версию MIUI 12.5 для 21 модели смартфонов

147

Первый 21 смартфон Xiaomi получит тестовую сборку MIUI 12.5

Всего пару часов осталось до презентации флагманской серии Xiaomi Mi 11. Это событие совпадет с анонсом новой версии фирменной оболочки MIUI 12.5. Она станет промежуточной версией и переходным этапом к MIUI 13. Сегодня же компания открыла регистрацию на закрытое бета-тестирование MIUI 12.5.

Читать также: Где смотреть презентацию Xiaomi Mi 11 в прямом эфире на русском языке

Закрытая бета-версия MIUI 12.5 станет доступна для 21 модели через процесс регистрации «раннего доступа»: Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Ultra/Mi 10 Youth Edition, Redmi K30/K30 5G/K30 Pro 5G/K30i 5G/K30S Ultra/K30 Ultra, Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9e/Mi CC9 Pro, Redmi K20/K20 Pro, Redmi 10X 5G/10X Pro 5G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 7/Note 7 Pro.

В первую волну обновления не попали такие модели как Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi CC9/Mi CC9 Meitu Custom Edition, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 8/Note 8 Pro. Их планируют обновить до MIUI 12.5 и тестовые сборки для них выйдут чуть позже.

Читать также: Худшие предположения оправдались: Xiaomi Mi 11 будет поставляться без зарядного адаптера

Ожидается, что MIUI 12.5 принесет с собой несколько улучшений, включая более чистый пользовательский интерфейс, новые анимации, возможность преобразовывать изображения в PDF, режим Desktop Mode и многое другое.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: mydrivers