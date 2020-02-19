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Озвучены характеристики Oppo Find X2

19.02.2020 795 0

В 2018 году своим Find X компания Oppo попыталась порвать шаблоны и громко заявила о себе. Это был оригинальный по своему исполнению аппарат, хотя и не лишенный проблем. Теперь компания готовится представить его преемника, который уже намерен впечатлять не столько экстерьером, сколько своей начинкой.

 

Озвучены характеристики Oppo Find X2 – фото 1


Один из вьетнамских ритейлеров опубликовал спецификации Oppo Find X2, которые выглядят вполне реалистичными. Так, по сведениям источника, смартфон получит дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865, 8 Гб оперативной памяти и флеш-модуль на 256 Гб.

 

Озвучены характеристики Oppo Find X2 – фото 2


Питать Oppo Find X2 должна батарейка емкостью 4065 мАч с поддержкой быстрой 60-ваттной зарядки. Обещана фронталка на 32-мегапикселя, тройная основная камера на 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп.


По другим слухам, основная камера флагмана предложит 60-кратный цифровой зум, мощность быстрой зарядки составит 65 Вт и не забудут реализовать беспроводную зарядку на 30 Вт.


Oppo Find X2 должен был дебютировать 22 февраля на выставке MWC 2020. Но из-за отмены мобильного конгресса, релиз перенесли на март.


Источник: gizchina.com



Oppo Find X2 Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.02.2020

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Озвучены характеристики Oppo Find X2