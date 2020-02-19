Озвучены характеристики Oppo Find X2

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В 2018 году своим Find X компания Oppo попыталась порвать шаблоны и громко заявила о себе. Это был оригинальный по своему исполнению аппарат, хотя и не лишенный проблем. Теперь компания готовится представить его преемника, который уже намерен впечатлять не столько экстерьером, сколько своей начинкой.





Один из вьетнамских ритейлеров опубликовал спецификации Oppo Find X2, которые выглядят вполне реалистичными. Так, по сведениям источника, смартфон получит дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865, 8 Гб оперативной памяти и флеш-модуль на 256 Гб.





Питать Oppo Find X2 должна батарейка емкостью 4065 мАч с поддержкой быстрой 60-ваттной зарядки. Обещана фронталка на 32-мегапикселя, тройная основная камера на 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп.





По другим слухам, основная камера флагмана предложит 60-кратный цифровой зум, мощность быстрой зарядки составит 65 Вт и не забудут реализовать беспроводную зарядку на 30 Вт.





Oppo Find X2 должен был дебютировать 22 февраля на выставке MWC 2020. Но из-за отмены мобильного конгресса, релиз перенесли на март.





Источник: gizchina.com







