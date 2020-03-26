Poco F2: странная трансформация и игры с неймингом

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Почти год от Poco не было слышно ничего. Изредка случались слухи, но они не давали полного понимания, когда Pocophone F1 обретет преемника и каким он будет. И вот в самом начале нынешнего года неожиданно пришла весть, что Poco выделен в отдельный бренд. Через месяц после обретения «независимости» состоялся анонс Poco X2, который стал клоном Redmi K30 4G.

Несмотря на более ранние заявления, что Poco F2 будет абсолютно новым продуктом, созданным с нуля, компания могла не утруждать себя созданием действительно самодостаточно аппарата. Все на что у нее хватило фантазии, так это прилепить шильдик Poco на Redmi K30 Pro.

О том, что Poco F2 может оказаться лишь переименованной версией флагмана Redmi рассказал ресурс XDA Developers, который в очередной раз «покопался» в недрах прошивки MIUI. Там удалось обнаружить смартфон с кодовым именем Imiin. Его изучение позволило установить, что это индийская версия Redmi K30 Pro с водяным знаком Shot on Poco phone.

Судя по всему, кроме логотипа в Poco X2 может не измениться ничего по сравнению с Redmi K30 Pro. Такой шаг компании был предсказуем, но все же была надежда, что в случае с Poco F2 проявят большую изобретательность. Подобная стратегия Poco мягко говоря разочаровывает. Как, впрочем, и самой Xiaomi, которая взяла от Huawei черту плодить однотипные устройства с разными названиями. Так это или нет, точно узнаем уже после анонса Poco F2. Не забываем, что это лишь предположения.

Источник: xda developers