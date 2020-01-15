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Подробности о камере Huawei P40 Pro

15.01.2020 997 0

Трудовые будни Huawei в области смартфоностроения идут своим чередом, и она готовится совершить очередной рывок или переворот в мобильной фотографии. Невиданное раньше качество съемки должен предложить Huawei P40 Pro, и инсайдер RODENT950 продолжает раскрывать детали о камере этого смартфона.


По его сведениям, смартфон в качестве главного получит новый RYYB-датчик на 52 Мп со светосилой f/1.9. Его размер составит 1/1,3ʺ. Напомним, что предшественник предлагал модуль на 40 Мп с размером 1/1,7ʺ. С учетом четырехкратного биннинга размер каждого пикселя составит 2,24 мкм и на выходе получится фото разрешением 13 Мп.

 

Подробности о камере Huawei P40 Pro


Все это должно в итоге вывести на качественно новый уровень цветопередачу и детализацию фотографий, а также существенно улучшить качество снимков в условиях недостаточного внешнего освещения.


Напомним, что премьера Huawei P40 Pro и его младшего собрата пройдет в конце марта. Предсказывается, что смартфон обзаведется изогнутым AMOLED-дисплеем, фирменным флагманским чипом Kirin 990 5G, минимум 8 Гб оперативки и оболочкой EMUI 10 на основе Android 10. Емкость аккумулятора возрастет до 5500 мАч и зарядить его за короткий срок позволит 55-ваттная быстрая зарядка.


Иcточник: twitter.com



Huawei P40 Pro Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.01.2020

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Подробности о камере Huawei P40 Pro