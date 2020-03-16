Появились фото Redmi K30 Pro

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Из-за пандемии коронавируса отмена массовых мероприятий стала нормой по всему миру. Теперь мы можем смотреть презентации новинок только в онлайн-режиме. Исключительно в онлайн-формате пройдет релиз Redmi K30 Pro.





Если догадки инсайдеров верны, то ждать его стоит 24 марта. Появились в сети Weibo и первые «живые» снимки, на которых, предположительно, запечатлен будущий дебютант. На фотографиях показан инженерный образец мобильника, облаченный в защитный чехол.





Xiaomi опробовала множество способов обыграть фронтальную камеру в попытке сделать безрамочный смартфон. Один из них — селфи-модуль в выдвижном блоке. Судя по фото, такой прием обыграют и в Redmi K30 Pro. Скорее всего, здесь предложат электрический привод и фронталка будет самостоятельно выдвигаться при запуске соответствующего приложения.





С обратной стороны расположен крупный блок основной камеры. Он круглой формы и вмещает в себя четыре датчика изображения, а ниже расположилась светодиодная вспышка и надпись 5G, что указывает на то, что смартфон получит поддержку сетей пятого поколения. По слухам, ключевой датчик должен быть Sony IMX686 на 64-мегапикселя.





Предварительные сведения говорят о том, что Redmi K30 Pro станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 865. Получит он быструю 33-ваттную зарядку, дисплей диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 90 Гц.

Источник: toutiao



