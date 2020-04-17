Представлен Honor 9X Lite с сервисами Google

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По старой доброй традиции альянс Huawei/Honor выпускает лайт-версии своих смартфонов. Сегодня неожиданно свет увидел Honor 9X Lite. Никакой презентации, посвященной его анонсу не проводили. Его по-тихому добавили в каталог продуктов компании и первой страной, где он доступен к покупке стала Финляндия. По своему техническому оснащению новинка во многом схожа с Honor 8X, а ключевые отличия коснулись дизайна и камеры.

Пожалуй, найдется немало тех, кто будет разочарован, увидев в перечне характеристик смартфона аппаратную платформу Kirin 710. Но ставка на этот чип объясняется просто — на смартфоны с этим чипсетом и девятой версией зеленого робота можно устанавливать Google-сервисы. Поэтому и было решено выпустить новинку для рынка Европы именно с этой однокристальной системой.

Honor 9X Lite оснастили 4 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 128 Гб, селфи-камерой на 16-мегапикселей и аккумулятором емкостью 3750 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки. Экран здесь IPS, его диагональ составила 6,5 дюйма и разрешение FullHD+ (2340х1080 точек).

Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9. Основная камера обладает двумя модулями, где главный разрешением 48-мегапикселей со светосилой f/1.8. В помощь ему дан датчик глубины на 2 Мп с диафрагмой f/2.4.

На выбор два цвета: черный и зеленый. Есть поддержка NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi и GPS. В продажу Honor 9X Lite поступит 14 мая и оценили его в 199 евро.

Источник: xatakandroid