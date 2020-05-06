Представлен Huawei Y8s с сервисами Google

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Huawei, отлученная от Google-сервисов и утратившая привлекательность в глазах пользователей на большинстве рынков, за исключением Китая, мечется в поиске выхода. Один из путей вернуть привычные сервисы — выпуск мобильников с устаревшим «железом» и прошлогодней версией зеленого робота.

Очередным таким примером стал представленный сегодня Huawei Y8s на базе Kirin 710 с ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9. Такой симбиоз «железа» и софта позволил предложить поддержку Google Play и сервисов от поискового гиганта.

Huawei Y8s позиционируется как доступный смартфон для молодежи и поклонников селфи. В его активе дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и сдвоенная фронталка 8 Мп (f/2.0) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). В плане дизайна новинка выглядит как привет из прошлого, когда производители Android-смартфонов были увлечены «монобровью» а-ля iPhone.

Смартфон обладает 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 64/128 Гб, аккумуляторной батареей на 4000 мАч и сдвоенной фронтальной камерой 48 Мп (f/1.8) + 2 Мп. Заключен Huawei Y8s в корпус с габаритами 162,4х77,1х8,1 мм при весе 180 грамм, есть слот для карт microSD до 512 Гб, порт microUSB, сканер отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2. Цена на смартфон не объявлена.

Источник: xatakamovil