Представлен Snapdragon 865+: еще круче Snapdragon 865

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То, о чем говорили много и охотно неожиданно случилось. Сегодня Qualcomm представила 7 нм мобильную платформу Snapdragon 865+ — улучшенную версию чипа Snapdragon 865, ставшего основой флагманов 2020 года выпуска. И это первый мобильный чип, который работает на частоте, превышающей 3 ГГц.

Еще мощнее

Сразу скажем, что впечатляющего прироста производительности не случилось и ждать его было бы наивно. Чипмейкер декларирует 10% увеличение мощности в играх и приложениях, а также при выполнении задач, заточенных на машинное обучение.

Здесь используется трехкластерная архитектура, где один блок отведен под высокопроизводительное Prime-ядро Kryo 585 с пиковой частотой 3,1 ГГц. Два прочих кластера заняты под три Gold-ядра Kryo 585 с частотой 2,42 ГГц и квартет Silver-ядер Kryo 585 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Разогнали и графический чип Adreno 650, что позволило также заявить о 10% приросте производительности.

Что еще интересного

Еще одно отличие Plus-версии от базовой — установка модуля FastConnect 6900 вместо FastConnect 6800, что позволило предложить поддержку Wi-Fi 6E в диапазоне 6 ГГц и Bluetooth 5.2. Что касается 5G-модема, то чип работает в паре с Snapdragon X55.

Snapdragon 865+ получил поддержку дисплеев с частотой обновления 144 Гц, камер до 200 Мп, быстрой зарядки Quick Charge 4.0+, есть нейронный движок пятого поколения, IPS Spectra 480 и DSP Hexagon 698.

Уже известно, что первые устройства с новым чипом на борту появятся в самое ближайшее время, а в числе пионеров значатся Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion. Что касается других устройств с Snapdragon 865+, то на появление этого процессора стоит рассчитывать в Xiaomi Mi Mix 4 или Xiaomi Mi 10 Pro+, OnePlus 8T и Samsung Galaxy Note 20.

Источник: anandtech