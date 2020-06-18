Прощай, iOS и iPhone? Apple хочет устроить перезагрузку?

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Ребрендинг — отнюдь не в диковинку для Apple, которая за всю историю своего развития успела неоднократно поменять название своих устройств, логотип и даже имя. Правда, случалось такое нечасто и компания вдумчиво подходила к этому, взвешивая все за и против. Не исключено, что уже совсем скоро мы с вами станет свидетелями одного важного и заметного ребрендинга.

Глобальный ребрендинг?

22 июня Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC, которая в этом году состоится в онлайн-формате. На ней никто не ждет каких-то аппаратных новинок, нет сомнений, что в нынешнем году мероприятие будет посвящено программным обновлениям. Один из ожидаемых анонсов — новая версия операционной системы iOS 14. Но есть вероятность, что компания в этом году удивит всех и вернется к истокам, переименовав iOS в iPhone OS. Такой нейминг не в диковинку, на заре появления iPhone они поставлялись с операционной системой iPhone OS.

Вполне возможно, что от этой информации можно было бы с легкостью отмахнуться, назвав ее чьим-то больным бредом, если бы не одно Но. О том, что Apple может пойти на ребрендинг сообщил известный и авторитетный поставщик утечек Джон Проссер.

Любопытно, что ему вторит и другой известный информатор — редактор XDA Developers Макс Вайнбах. Правда, он ссылается на какое-то случайное электронное письмо, которое он получил и где говорится о том, iOS переименуют в iPhone OS, а iPhone в Apple Phone. Но принимать его на веру он не спешит. Выглядит все это достаточно странно и не подается логики в части переименования смартфонов.

Ждем WWDC, возможно, конференция даст ответы на все вопросы, и мы узнаем, что затеяла Apple. Или это просто плод чьей-то фантазии.

Источник: twitter