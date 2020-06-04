Realme покажет новый смартфон через 2 дня. В сети появились характеристики

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Через несколько месяцев после выпуска Realme X50 5G бренд анонсировал Realme X50m 5G - удешевлённую за счёт камеры версию смартфона. Теперь согласно информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Realme собирается выпустить ещё одну похожую на X50m 5G модель. Она получит название X50t 5G и будет запущена всего через два дня.

Отличия

Realme X50t станет немного изменённой версией старого X50m. Мы точно знаем, что Realme X50t тяжелее на 202 г, а его толщина составит 9,3 мм, но неясно, что вызвало это увеличение. Одно из самых логичных объяснений - батарея большего размера, но подтверждений у нас нет.

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Поддерживаемые диапазоны 5G также изменятся. Вместо 7 полос частот, на которых работает X50m, новый X50t сможет работать только в трёх - n41, n78 и n79. Телефон сначала выйдет для китайского рынка, а уже потом может быть представлен на мировой арене.



Инсайдер также подтвердил некоторые характеристики: Snapdragon 765G, IPS экран с частотой обновления 120 Гц, 48-мегапиксельная основная камера и 30 Вт быстрая зарядка.

На данный момент это всё, что мы знаем о телефоне. Но до презентации осталось немного, так что совсем скоро Realme сама раскжает нам о новинке.

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Источник: GSMarena