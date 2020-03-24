Redmi представила огромный телевизор Smart TV Max за $2825

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Сегодня в Китае показали флагман Redmi K30 Pro, за который компания просит от $424 до $565. Но анонсом только смартфона дело не ограничилось. Производитель показал смарт-динамик и огромный «умный» телевизор Smart TV Max диагональю 98 дюймов.

Компания заявила, что в основе телевизора лежит неназванной модели четырехъядерный чип, изготовленный по нормам 12-нанометровой технологии. Имеется 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб. Телевизор получил панель разрешением 4К (3840х2160 пикселей) с охватом цветового пространства NTSC 85% и 192-секционной динамической подсветкой.

В арсенале устройства стандартное аудиогнездо, три интерфейса HDMI, два порта USB, интерфейс S/PDIF, динамики с поддержкой DTS-HD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Работает телевизор под управлением фирменной оболочки Xiaomi PatchWall, есть поддержка искусственного интеллекта и голосовое управление.

Старт продаж Redmi Smart TV Max в Китае намечен на 9 апреля и стоит этот гигант немало — $2825. При покупке телевизора пользователь получает такой пакет услуг, как предпродажная подготовка, план установки, услуги по доставке и установке.

Источник: gizmochina