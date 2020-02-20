Роботы-пылесосы Midea VCR03 и Midea VCR15/VCR16 пригодятся для сухой и влажной уборки

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Роботы пылесосы — это такие комфортные и удобные устройства, которые за вас убирают и делают это в любое удобное для вас время. Выбор моделей сейчас очень большой, глаза разбегаются. Если вы находитесь в поиске такого домашнего помощника, то вот вам в список моделей, к которым стоит присмотреться, еще две: Midea VCR03 и Midea VCR15/VCR16.

Среди основных черт Midea VCR03 мы отметим то, что пылесос обладает сенсорным управлением, встроенной ультрафиолетовой лампой и в плане функциональности он подойдет для уборки любых поверхностей. Помимо очистки пола от грязи и мусора, этот гаджет способен чистить ковры с небольшим ворсом.

Внутри стоит аккумулятор на 2000 мАч и его ресурса хватит до 90 минут работы. Предусмотрена защита от перегрева и функция самостоятельной диагностики поломок, которая будет сигнализировать посредством звука, что что-то вышло из строя. Для сбора мусора есть пылесборник емкостью 500 мл и предлагается фильтр высокой очистки.

Очистит дом и защитит от бактерий робот-пылесос Midea VCR15/VCR16. Для уничтожения клещей и бактерий устройство использует ультрафиолетовое свечение. Имеется контейнер для сбора мусора и аккумулятор емкостью 2000 мАч.

Пылесос оборудован специальными датчиками и сенсорами, которые помогают ему ориентироваться в пространстве и обходить препятствия. А еще есть функция планирования уборки, которая активирует устройство в четко заданное время.

Купить Midea VCR03

Купить Midea VCR15/VCR16