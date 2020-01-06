С чем Blackview приедет на MWC 2020

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Ежегодная выставка MWC в Барселоне радует новинками из мира мобильной электроники. Приедут сюда как крупные технологические гиганты, так и компании поменьше. Цель одна — показать свои новые разработки и продукты. Посетит MWC 2020 и компания Blackview, а главным героем станет 5G-смартфон на базе нового чипа MediaTek 1000.

Высадится на выставке в Барселоне и десант прочих устройств, где задавать тон будут защищенные аппараты. Так, компания покажет широкой публике Blackview BV6300 Pro. Это должен быть достаточно тонкий смартфон, облаченный в защитный корпус. В плане характеристик он будет простым мобильником, ориентированным на тех, кто ищет недорогой аппарат с максимальным уровнем защиты.

Еще одной новинкой должен стать Blackview BV6900, который станет преемником Blackview BV6800 Pro, но в новом дизайне. Покажут и смартфон начального уровня Blackview A80, фишкой которого станет четырехмодульная основная камера. Обещана и привлекательная цена.

Привезет на выставку в Барселону компания и уже представленные смартфоны Blackview A80 Pro, Blackview BV9800 Pro и Blackview BV9900. На стенде производителя помимо самих смартфонов, пользователи смогут познакомиться с передовыми технологиями в области тепловизоров.