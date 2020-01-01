Samsung Galaxy Note 10 Lite впервые на «живых» снимках

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Есть все предпосылки говорить о том, что Samsung решилась на выпуск упрощенной версии Galaxy Note 10. Ее анонс должен состояться в первом месяце уже наступившего 2020 года и благодаря ресурсу Winfuture мы уже могли ранее видеть изображения новинки. В последний день 2019 года один из зарубежных источников поделился с широкой аудиторией живыми снимками смартфона.

Его внешний вид не стал открытием. Samsung Galaxy Note 10 обладает Infinity-O дисплеем и на тыльной стороне установлен квадратный модуль основной камеры с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. Предположительно, тут установили сенсоры с одинаковым разрешением 12 Мп.

По тем слухам, которые ранее появлялись в сети, лайт-версия флагмана должна предложить Super AMOLED-матрицу разрешением 2400х1080 точек при диагонали 6,7 дюйма, 6 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 128 Гб и фронтальную 32-мегапиксельную камеру.

Одно из главных упрощений — аппаратная платформа Exynos 9810. Процессор выполнен по 10-нанометровой технологии и он стал сердцем флагманов Samsung 2018 года выпуска. Питать Galaxy Note 10 Lite должна аккумуляторная батарея на 4500 мАч и обещают поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Получит смартфон дисплейный сканер отпечатков пальцев и в Европе за него должны просить в районе 610 евро.

Источник: phonearena

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