Samsung Galaxy Z Flip 5G сделали апгрейд аппаратной платформы

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Samsung Galaxy Z Flip — это, прежде всего, имиджевое устройство, призванное вызывать трепет у пользователей. Создан гаджет с отсылкой к некогда популярным раскладушкам, но с той лишь поправкой, что здесь используют гибкий дисплей. Компания продолжит экспериментировать со складными смартфонами и в августе готовится показать усовершенствованный вариант Galaxy Z Flip с поддержкой сетей пятого поколения.

Самый топовый чип

Благодаря тому, что новинка прошла испытание бенчмарком Geekbench 5.2.0, появилась ясность, какую же аппаратную платформу она получит. Синтетический тест указывает на то, что в основе смартфона стоит платформа с кодовым именем kona. Как известно, за этим названием скрывается актуальная флагманская система на чипе Snapdragon 865. Бенчмарк также смог распознать наличие 8 Гб оперативной памяти и операционки Android 10.

Что еще предложат

Помимо аппаратной платформы, изменения коснутся и программного обеспечения. Ожидается, что Samsung Galaxy Z Flip 5G получит новую версию фирменной оболочки One UI 2.5. А вот прочие характеристики могут остаться неизменными: гибкий 6,7-дюймовый дисплей, аккумуляторная батарея емкостью 3300 мАч, сдвоенная камера 12 Мп + 2 Мп, NFC, поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Что касается ценника, то за гибкий смартфон могут запросить около $1500.

Источник: gsmarena