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Samsung впервые добавит датчик для макро-съемки в новинку Galaxy S10 Lite

20.12.2019 1297 2

Старт продаж Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite от Samsung должен был начаться в этом месяце, но компания решила немного задержать выход новинок. Нужно признать, решение немного странное – производитель как бы нехотя поставил новинки слишком близко к дебюту Galaxy S11.

 

Samsung впервые добавит датчик для макро-съемки в новинку Galaxy S10 Lite – фото 1

 

Более того, новая утечка, детализирующая спецификации Galaxy S10 Lite, показывает, что смартфон может спокойно конкурировать с Galaxy S10, и, учитывая, что цена будет адекватной, покупателям придется принять трудное решение, стоит ли Galaxy S11 их внимания.

 

Учитывая слово «Lite» в названии, предполагается, что новинка будет находиться, по крайней мере, на том же уровне, что и Galaxy S10e. Однако, судя по новой информации от издания WinFuture, похоже, это не так. Помимо того, что аппарат по характеристикам находится ближе к Galaxy S10, он будет иметь то, чего нет у его «старшего брата».

 

Samsung впервые добавит датчик для макро-съемки в новинку Galaxy S10 Lite – фото 2

 

Эта особенность - 5-мегапиксельная камера для макросъемки с апертурой f/2.4, появившаяся на смартфонах Samsung впервые. К ней присоединится основной 48-мегапиксельный объектив, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 32-мегапиксельная «фронталка».

 

Samsung впервые добавит датчик для макро-съемки в новинку Galaxy S10 Lite – фото 3

 

Также известно, что Galaxy S10 Lite будет работать на Snapdragon 855. Смартфон будет иметь 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.

 

В зависимости от цены и доступности на рынке, Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite могут стать более логичным вариантом для покупки. Посмотрим, как Samsung справится с таким «серьезным конкурентом».

 

Источник: winfuture.de

Samsung Galaxy S10 Lite Samsung
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 20.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
fkn magic
и, БЛЯТЬ, кстати: для тех кто много пиздит что хулёвые 2мп камеры для макро которые сейчас ставят в сяоми редми и прочих - вы снимайте ими при хорошем дневном свете и не включая hdr. А f/2.4 а не 1.5 там для того чтобы в фокус попадало больше, а не размазывалось всё что на миллиметр ближе или дальше точки фокуса оказалось. Если б БЛЯТЬ хоть что то понимали в фотографии все эти Ютюб тестеры камер, то делали бы сравнения не как лошары. Ту же широкоугольную камеру 8мп засирают снимая ей на улице отдалённые объекты, хотя сама эта камера сделана для широкоугольной съёмки в освещённых помещениях на расстояниях нескольких метров, тогда и углы не мажет, и весь кадр резкий. Проверял на нескольких аппаратах.
20.12.2019 16:09
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fkn magic
ну если карту памяти хоть можно будет ставить, то норм аппарат
20.12.2019 16:05
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Samsung впервые добавит датчик для макро-съемки в новинку Galaxy S10 Lite