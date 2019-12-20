Samsung впервые добавит датчик для макро-съемки в новинку Galaxy S10 Lite

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Старт продаж Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite от Samsung должен был начаться в этом месяце, но компания решила немного задержать выход новинок. Нужно признать, решение немного странное – производитель как бы нехотя поставил новинки слишком близко к дебюту Galaxy S11.

Более того, новая утечка, детализирующая спецификации Galaxy S10 Lite, показывает, что смартфон может спокойно конкурировать с Galaxy S10, и, учитывая, что цена будет адекватной, покупателям придется принять трудное решение, стоит ли Galaxy S11 их внимания.

Учитывая слово «Lite» в названии, предполагается, что новинка будет находиться, по крайней мере, на том же уровне, что и Galaxy S10e. Однако, судя по новой информации от издания WinFuture, похоже, это не так. Помимо того, что аппарат по характеристикам находится ближе к Galaxy S10, он будет иметь то, чего нет у его «старшего брата».

Эта особенность - 5-мегапиксельная камера для макросъемки с апертурой f/2.4, появившаяся на смартфонах Samsung впервые. К ней присоединится основной 48-мегапиксельный объектив, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 32-мегапиксельная «фронталка».

Также известно, что Galaxy S10 Lite будет работать на Snapdragon 855. Смартфон будет иметь 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.

В зависимости от цены и доступности на рынке, Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite могут стать более логичным вариантом для покупки. Посмотрим, как Samsung справится с таким «серьезным конкурентом».

Источник: winfuture.de