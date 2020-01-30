Sony Xperia 1.1: пять камер и амбиции стать камерофоном

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Sony давно переживает не лучшие времена на рынке смартфонов и прошлый год стал одним из худших за всю историю компании. Но решение закрыть мобильный бизнес упрямые японцы так и не принимают. Новинки под брендом Sony продолжат появляться и уже меньше чем через месяц мир должен познакомиться с новым японским флагманом.





По данным ресурса Androidnext, преемник Xperia 1 будет именоваться Xperia 1.1. Источник подтверждает, что смартфон получит чип Snapdragon 865 и OLED‑дисплей разрешением 4К, а еще он сможет работать в сетях пятого поколения.





Приятная новость — компания вернет 3,5 мм аудиоразъем. Основная камера получит пять датчиков в основной камере. В качестве главного будет выступать сенсор на 64 Мп (оптический формат 1/1,7ʺ). В помощь ему дадут перископическую камеру с оптическим стабилизатором для 5-кратного оптического зума, модуль на 12 Мп (1/1,5ʺ), широкоугольный датчик на 12 Мп (1/3,4ʺ) и ToF‑датчик на 2 Мп.





По слухам, Xperia 1,1 должен получить аккумулятор емкостью 4400 мАч, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб и операционную систему Android 10.





Источник: androidnext.info







