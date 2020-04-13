Танцы на граблях. Что не так с обновлением для Xiaomi Mi A3

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Похоже, что разработчики в Xiaomi любят наступать на одни и те же грабли. У компании есть одна большая проблема, которую она никак не может решить — обновление до Android 10 для Xiaomi Mi A3. Апдейт установил очередной антирекорд — в третий раз прекращено его распространение. Разработчики вновь «сели в лужу».









Все началось с того, что компания не спешила обновлять Xiaomi Mi A3 до десятой версии зеленого робота. Нерасторопность Xiaomi в этом вопросе вызвала бурю негодования со стороны пользователей, которые решили достучаться до нее посредством петиции. Она возымела действие и было обещано выпустить обновление в ближайшее время.





Но тут грянул коронавирус. Выход апдейта с февраля перенесли на начало марта. Наконец-то обновление увидело свет. Правда, ненадолго. Его вскоре отозвали. Выпустив его во второй раз, компания вновь вынуждена была прекратить его распространение из-за ошибок.





И вот на прошлой неделе была предпринята третья попытка с выходом обновления, но и она оказалась неудачной. Целый ряд багов вновь заставил компанию прекратить распространение апдейта. В числе ошибок называют быстрый разряд батарейки, подтормаживание приложения камеры, сбои в работе дактилоскопического датчика, самопроизвольную перезагрузку и лаги интерфейса.





Странно, что после нескольких неудач разработчики не удосужились лишний раз протестировать работу прошивки и вновь выкатили проблемное обновление. Владельцам Xiaomi Mi A3 остается надеяться, что в будущем Xiaomi все же учтет свои ошибки и с четвертой попытки выпустит беспроблемный апдейт.

Источник: gizchina







