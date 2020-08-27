Tronsmart T6 Plus, Tronsmart Onyx Ace и Tronsmart Apollo Bold за половину цены

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Скидки на наушники и колонку от Tronsmart





До начала учебного года осталось меньше недели и под аккорд уходящего лета AliExpress устроила летнюю распродажу, которая сейчас в самом разгаре. Поучаствовать в ней решили производители и продавцы, предложившие разнообразные скидки на различные товары. Присоединилась к распродаже и компания Tronsmart, известный производитель разнообразных аудиосистем и носимых устройств.

Так, предлагается почти вдвое сэкономить на покупке портативной колонки Tronsmart T6 Plus, которую только до 29 августа можно приобрести по цене $49,99. Вы получите Bluetooth-колонку с двумя динамиками общей мощностью 40 Вт для объемного стереозвука, заключенную в водонепроницаемый корпус с защитой IPX6 и автономностью работы до 15 часов. При желании даже можно подпитать смартфон от колонки.

Со скидкой предлагают и беспроводные TWS-наушники Tronsmart Onyx Ace, которые могут похвастаться аудиочипом от Qualcomm, системой шумоподавления и автономностью 5 часов на одном заряде. Заявлена поддержка Bluetooth 5.0, голосового ассистента, внутри стоят 13-миллиметровые драйверы и поставляются наушники с зарядным кейсом, который продлит их срок работы до 24 часов. Только в дни акции Tronsmart Onyx Ace предлагают к покупке за $29,39.

Уменьшили ценник и на гарнитуру Tronsmart Apollo Bold, предлагающую гибридную технологию шумоподавления, чип Qualcomm®QCC5124 с поддержкой apt-X и технологию синхронной передачи сигнала Stereo Plus. Одного заряда должно хватить на 10 часов воспроизведения музыки, а используя зарядный кейс автономность увеличится до 30 часов. Акционная цена наушников составила $97,99.

Купить Tronsmart T6 Plus

Купить Tronsmart Onyx Ace

Купить Tronsmart Apollo Bold