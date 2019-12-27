У Huawei есть достойный ответ на режим санкций со стороны США

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Все, кто интересуется миром технологий, знают, какой обструкции подверглась Huawei, как правительство США пытается отрезать компанию от доступа к технологиям и комплектующим, созданным американскими компаниями. По какому сценарию будет развиваться конфликт между США и Huawei, сейчас сложно сказать.

Со своей стороны, китайская компания транслирует уверенность в своих силах и уверяет, что у нее есть «план Б» на случай, если все будет складываться для нее не лучшим образом. Об этом в своем интервью заявил глава и основатель компании Рэн Чжэнфэн.

По его словам, если правительство США не позволит американским компаниям работать с Huawei, то они пойдут по другому пути. У них уже есть обходные решения и как только они станут «стабильными и зрелыми», они прекратят сотрудничать с американскими производителями. В пользу того, что Huawei все же сможет отказаться от американских технологий говорит тот факт, что Huawei Mate 30 и базовые станции для 5G‑сетей уже производятся без комплектующих из США.

Кроме того, по словам Рэн Чжэнфэн, у них есть все, чтобы в течение 2-3 лет создать собственную экосистему. Как известно, сейчас компания активно трудится над тем, чтобы предложить аналоги Google-сервисов.

Источник: ithome.com