В плане ремонтопригодности Samsung Galaxy Z Flip похвалиться особо нечем

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Не так давно специалисты iFixit разобрали Motorola Razr и пришли к неутешительному выводу, что смартфон нельзя отремонтировать. Он получил 1 балл за ремонтопригодность из 10 возможных. В итоге он заслуженно удостоился звания самого сложного смартфона в плане разборки и ремонта. На фоне такого результата было интересно узнать, а как обстоит дело с ремонтопригодностью у Samsung Galaxy Z Flip?





Долго ждать не пришлось. Специалисты iFixit уже препарировали смартфон и вынесли свой вердикт. Увы, в плане пригодности для ремонта он ненамного лучше своего визави от Motorola. Как и Galaxy Fold, он получил 2 балла из 10. В качестве главного недостатка названо большое количество клея.





Избыток клеящего вещества очень затрудняет разборку Galaxy Z Flip, и любая неосторожность может привести к выходу из строя компонентов. Достаточно сложная процедура — замена аккумулятора. Есть вопросы и к шарнирному механизму. Действительно внутри есть щетки, задача которых «выметать» мусор и пыль.





Но эффективность их работы под большим вопросом. А значит, нет никакой гарантии, что вскоре внутри скопится приличное количество посторонних частиц, которые могут негативно сказаться на функционировании складного механизма.





Разборка Galaxy Z Flip позволила точно узнать, что внутри скрывается два аккумулятора на 2370 мАч и 930 мАч, материнская плата водонепроницаема благодаря гидрофобному покрытию и экран смартфона действительно прикрывает ультратонкое стекло.





Источник: androidauthority.com







