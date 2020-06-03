В России начнёт продаваться версия Xiaomi Mi Band 4 с долгожданной функцией

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Китайский техногигант Xiaomi намерен выпустить в Европе версию своего фирменного фитнес-трекера с NFC. На данный момент функция бесконтактной оплаты является эксклюзивом Xiaomi для Китая, но в скором времени она станет доступна в России, а затем и в странах Европы.

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Дополнительная информация

Поначалу мы не сможем использовать никакие карты, кроме Mastercard. Чтобы добавить свою счёт, нужно будет в приложении Mi Fit выбрать в качестве региона страну Россия. Чуть позже компания должна добавить поддержку Visa, Google Pay и PayPal, но пока что нет никакой точной информации относительно времени появления новых функций.

Помимо привычных бесконтактных платежей, вы сможете использовать Mi Band 4 для оплаты проезда в общественном транспорте с помощью PayPass. На данный момент эта функция реализована в России, Германии, Швейцарии, Польши, Италии, Турции и Великобритании.

Важно пояснить - NFC не будет доступен на старых Mi Band 4, ведь это новый модуль, так что просто нажать после обновления на галочку и начать использовать очередную фишку﻿ не получится. Придётся купить специальную оснащённую этим модулем версию трекера, благо серийный номер модели известен - MGW4059RU﻿.

Цена и доступность

Купить Mi Band 4 в России можно будет уже 16 июня, цена составит 4 тысячи рублей. Это на 30% дороже оригинальной версии. Но не стоит забывать, что ещё раньше, 11 июня, компания обновит свою самую популярную линейку носимых гаджетов, показав новый Xiaomi Mi Band 5. Ожидается, что в грядущей модели появится поддержка NFC для всего мира, дисплей большей диагонали и микрофон для общения с голосовым ассистентом Alexa.

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Источник: gsmarena