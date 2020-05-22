В сети появился качественный рендер Samsung Galaxy Note 20+

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Впереди август, когда должны показать Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20+. Поговаривают, что никакая пандемия коронавируса и кризис не станут помехой, чтобы вовремя представить новые флагманы с поддержкой стилуса. Не знаем, насколько эти сведения правдивы, но на изображение Galaxy Note 20+ мы можем взглянуть уже сейчас благодаря Бенджамину Гескину.

Веня Гескин имеет репутацию стабильного поставщика утечек, но не все из них достоверны. Тем не менее, не редкость, когда он попадает в «десятку» и не исключено, что концепт Galaxy Note 20+ близок к тому, каким на самом деле будет флагман.

Смартфон выглядит достаточно стильно и имеет минимальные рамки по периметру дисплея. Необходимой эффектности ему придают изогнутые боковые рамки и уменьшенный глазок фронтальной камеры. Также обращает на себя внимание миграция механических клавиш управления с левой боковой грани на правую.

Бросается в глаза и уже ставший трендовым прямоугольный блок основной камеры. Судя по рендерам, датчиков изображения должно быть три и один из них перископический. А это означает, что Galaxy Note 20+ должен предложить впечатляющий зум. Правда, ходят слухи, что от реализации 100-кратного зума компания отказалась. Показатель цифрового зума будет скромнее, а вот кратность оптического могут увеличить.

Источник: twitter