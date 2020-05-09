В сети появился рендер LG Stylo 6: бюджетный клон Samsung Note 10?

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В июне прошлого года LG выпустила Stylo 5, большой смартфон для пользователей, желающих по полной использовать экран и забытыми многими стилус. Похоже, что совсем скоро южнокорейская компания представит преемника этого аппарата под логичным названием Stylo 6. Соответствующим рендером поделился на своей странице надежный и известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).

В отличие от своего предшественника, LG Stylo 6 имеет дисплей с вырезом под фронтальную камеру и радует гораздо более тонкими и аккуратными отступами сверху и снизу. На задней панели Stylo 6 расположена тройная камера, размещенная горизонтально, в отличие от одиночной камеры на Stylo 5. На задней части Stylo 6 также находится сканер отпечатков пальцев.

С правой стороны аппарата находится кнопка включения, а с левой стороны - слот для SIM-карты, а также кнопки регулировки громкости и, возможно, отдельная кнопка для вызова Google Assistant. Внизу находится порт USB-C, разъем 3,5-мм для наушников, отверстие основного микрофона, динамик и слот для стилуса, а вверху - дополнительный микрофон системы шумоподавления. Также рендер раскрывает дизайн стилуса Stylo 6, который будет идти в дополнение к смартфону.

Несмотря на столь качественные рендер-изображения, никаких официальных новостей от LG о Stylo 6 пока не поступало, однако в сети уже посчитали, что дата на рабочем столе рендера определенно отсылает к дате его презентации. Если это правда, то аппарат следует ждать не ранее 18 мая.

Источник: phonearena.com