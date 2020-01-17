Вертикальный пылесос Puppyoo A9 доступен со скидкой

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Все знают про интернет-магазины, где даже с учетом цены посредников за доставку можно выгодно закупиться электроникой и прочими товарами. А есть продавцы, которые уже обзавелись своими складами в России, что позволяет не только сэкономить на стоимости доставки, но и заполучить желаемый гаджет в максимально короткий срок.









Например, есть возможность приобрести вертикальный ручной пылесос Puppyoo A9 с доставкой со склада в РФ за 5800 рублей. Чтобы цена стала такой, стоит воспользоваться промокодом A95800 и скидочным купоном от продавца на сумму 250 руб.





Пылесос Puppyoo A9 обладает компактным корпусом, он прост и легок в эксплуатации. Его фишка — основная насадка с мягким валиком и LED‑подсветкой, которая поможет увидеть мусор или грязь даже в самых темных уголках. Оснастили умного помощника шестью батареями емкостью 2200 мАч с интеллектуальной системой BMS, задача которой контроль за расходом заряда. Производитель декларирует уборку помещения площадью 291 кв.м на одном заряде или 45 минут автономной работы.





Шумовой порог работы пылесоса не превышает 72 дБ, есть контейнер для пыли емкостью 0,5 литра и фильтр, который удерживает мелкие частицы пыли и ковровых клещей.





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