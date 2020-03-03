Vivo NEX 3S: характеристики и дата премьеры

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В свое время линейка NEX появилась в модельном ряду Vivo как демонстрация новаторства и уникальных фишек. В прошлом году компания представила Vivo NEX 3, который не стал показателем технологического могущества, а его главными особенностями стали корпус без физических кнопок, большой дисплей и 64 Мп камера. Теперь Vivo готовится показать его усовершенствованную версию NEX 3S.





Информация об этом смартфоне была найдена на просторах сертификационного агентства TENAA. Он получит изогнутый OLED-дисплей диагональю 6,89 дюйма разрешением 2256х1080 точек, со встроенным в него сканером отпечатков пальцев, а также многомодульную круглую камеру на тыльной стороне.

По данным регулятора в основе Vivo NEX 3S будет лежать чип Snapdragon 865, предложат 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 4250 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой.





Габариты устройства составили 167,44х76,14х9,4 мм и на задней панели установили тройной модуль камеры: 64 Мп + 13 Мп (широкоугольный) + 13 Мп (телеобъектив). Работает аппарат под управлением Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10. Предполагается, что фронтальную камеру встроили в выдвижной модуль.





Презентация Vivo NEX 3S состоится 10 марта.





Источник: gizmochina.com







