Все прозаично? Одна из новинок Poco лишь переименованный Redmi K30?

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В истории POCO начинается новая страница. Бренд обрел независимость отпочковавшись от Xiaomi. Сможет ли он конкурировать с Redmi и Realme, вопрос открытый. Компании придется непросто, чтобы соперничать на равных.

В этой ситуации будет любопытно взглянуть на то, с какими продуктами Poco как независимый бренд придет на рынок. Если все последние слухи верны, то можно ждать премьеру трех новинок: Poco F2, Poco X2 и Poco F2e. Наибольший интерес вызывает прямой преемник Poco F1, и последние сведения выглядят разочаровывающе.

В базе данных индийского регулятора (BIS) была найдена информация о смартфоне с индексом Poco М1912G7BI. И тут на память приходит тот факт, что Redmi K30 4G, дебютировавший в декабре прошлого года, получил номер M1912G7BC. Последние символы вполне можно трактовать как I — India, а C — China.

Если это так, то есть вероятность, что Poco F2 или Poco X2 могут стать лишь переименованным вариантом Redmi K30? Но есть еще слухи о выходе Lite-версии Poco F2 и, возможно, ей и суждено стать индийской версией Redmi K30?

Вопросов много и нет понимания, какие же в итоге смартфоны выйдут под брендом Poco. Все же остается надежда, что Poco F2 получит флагманскую платформу от Qualcomm и это будет хотя бы чип Snapdragon 855/855+. Нам остается только наблюдать за развитием событий и теми утечками, которые будут появляться в сети.

Источник: gizmochina, mydrivers

Компания начала намекать на скорый выход Poco F2 (Pocophone F2)﻿