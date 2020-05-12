Вышел Huawei P30 Pro New Edition: смартфон, который вернулся ради сервисов Google

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Больше года назад вышел Huawei P30 Pro, который в плане фото и видео был на шаг впереди всех. А еще смартфон работал под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1 и стал последним флагманом компании, получившим Google-сервисы. По прошествии года компания выкатила новую версию устройства, которую так и назвала — Huawei P30 Pro New Edition.

Хотя нового в смартфоне ничего нет. Его выход продиктован желанием предложить на рынке Европы модель с поддержкой GMS от Google, поэтому тут не стали ничего менять в плане «железа» и софта.

Новинка уже доступна в Германии по цене 749 евро и до 31 мая компания принимает предзаказы на нее. Для сравнения за Huawei P30 Pro с 8/256 Гб просили 799 евро. Помимо самого смартфона первые его покупатели получат в подарок колонку Mini Speakers и беспроводные наушники FreeBuds 3.

Что касается дизайна и характеристик, то New Edition ничем не отличается от прошлогоднего флагмана. За исключением того, что в цветовой палитре появился Silver Frost цвет и смартфон доступен в одной модификации. В его арсенале 7-нанометровый чип Kirin 980, OLED‑экран диагональю 6,47 дюйма разрешением FullHD+, фронтальная 32-мегапиксельная камера и тройная основная 40 Мп (f/1.6, OIS) + 20 Мп (широкоугольный датчик, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, f/3.4, OIS).

Питает Huawei P30 Pro New Edition аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой. Есть беспроводная зарядка и наэкранный сканер отпечатков пальцев.

Источник: phonearena